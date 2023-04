Cristina Kirchner abrió la primera sesión del Senado con pliegos de jueces, Alcohol Cero y Ley Lucio

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió hoy la primera sesión del año parlamentario en el Senado, con un temario acordado entre oficialismo y oposición que incluye el debate de la ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio y el nombramiento de jueces y fiscales de las provincias de Santa Fe y Córdoba, entre otros temas.

Tras un frustrado intento de conciliación hace dos semanas, las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron discutir hoy además la propuesta venida en revisión de la Cámara de Diputados sobre fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe.

También se incluyeron leyes sobre lenguaje de señas, enfermería, cardiopatías congénitas y una modificación a la ley de impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud.

En el inicio de la sesión el jefe de los senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans, respondió una cuestión de privilegio planteada por el senador opositor Juan Carlos Romero respecto a los incidentes registrados en la última reunión de los senadores en la que se frustró el debate por los desacuerdos sobre el temario.

“Me preocupa la agresión que hubo contra la presidenta provisional del Senado en ese momento (Claudia Ledesma), hubo senadores que se levantaron de las bancas con expresiones muy groseras y fueron a amenazarla”, afirmó Mayans.

Romero había repudiado los abucheos y desórdenes registrados en las gradas del Senado en el último intento por sesionar, hace dos semanas, cuando los senadores de la oposición abandonaron el recinto y dejaron sin quórum el debate en desacuerdo con los temas propuestos por el oficialismo y el modo de conducir de la senadora Ledesma.

Familiares de víctimas de accidentes de tránsito que habían acudido al Senado para observar el debate sobre la Ley de Alcohol Cero comenzaron a reprocharle a viva voz a los senadores de Juntos por el Cambio su decisión de levantarse de las bancas.

En la sesión de hoy, también asistieron a presenciar el debate familiares del niño asesinado Lucio Dupuy y miembros de asociaciones que buscan la aprobación de la ley sobre el lenguaje de señas.

En la audiencia, se presentaron cuestiones de privilegio sobre el crimen del ex ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, y el senador por Juntos por el Cambio, José Torello, también planteó una cuestión similar para manifestar que no declararía ante la comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema.

“No me voy a prestar a este circo”, dijo el senador al hacer uso de la palabra, y expresó no obstante que no pretende esconderse en los fueros con carácter personal”.

El primero de los temas aprobados esta tarde fue el nombramiento de jueces para Santa Fe y Córdoba y en segundo término comenzó a discutirse la llamada Ley Lucio para la prevención de la violencia en la niñez y la adolescencia.

La Vicepresidenta abrió la sesión, la primera desde el 16 de noviembre de 2022 cuando se aprobó el Presupuesto nacional para este año, y luego dejó a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, a cargo de la conducción del debate.