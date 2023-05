Murió Tina Turner, la reina del rock

“La Reina ha muerto”, Tina Turner falleció esta tarde a los 83 años, según confirmó su representante: “Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirmó en un breve comunicado.

La breve nota remataba: “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Turner llevaba estaba retirada del mundo de la música desde hacía años y sufría un cáncer intestinal, diagnosticado en 2016, y fue trasplantada de riñón en 2017.

La vida de la diva fue dura y complicada: “La lista de obstáculos es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, cuenta en la introducción de sus memorias, La felicidad nace de ti, que publicó en 2021.

Nacida Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 y fue criada en el racismo supremacista de Nutbush, Tennessee.

“Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres de color en el hospital del condado. Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña”, escribió en sus memorias.

En los sesenta, cuando empezó su carrera de la mano con Ike Turner, su presencia en las tablas era fuego y comenzó a forjar su estilo, heredado del gospel, del soul y del incipiente rock.

Resiliente o, simplemente, dura, salió adelante, y abrió un camino para las cantantes negras del rock y que fue seguido por muchas estrellas blancas. Hasta Mick Jagger admitió que había diseñado su manera de dominar a una audiencia viendo a Turner moverse en un escenario.

Turner fue una de las artistas más grandes y más laureadas de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best.