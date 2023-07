Massa, sobre la moratoria previsional: “Es un derecho y es un pacto entre generaciones”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, valoró hoy el avance de la moratoria previsional de Anses conocida como Plan Pagos y aseguró que “no se trata de regalar jubilaciones” sino que “es un derecho y, además, un pacto entre generaciones”.

“Esta jubilación número 100 mil lo que expresa es a un Estado que abraza a aquellos que fueron librados a su suerte“, resaltó al inaugurar la nueva Unidad de Atención Integral (UDAI) de Ezpeleta Oeste, en el municipio de Quilmes, donde se entregó la finalización del trámite número 100 mil para ciudadanos que iniciaron la gestión para jubilarse.

Massa, que fue director ejecutivo de Anses entre 2002 y 2007, remarcó asimismo que quienes “abusan de su fuerza, de su poder y no cumplen sus obligaciones” fueron los responsables de impedir a “100.000” personas y a “1.600 en Quilmes, poder acceder a la jubilación”.

“No se trata, como dicen y dijeron en 107 discursos aburridos, de regalar jubilaciones, porque la jubilación es un derecho y además es un pacto entre generaciones“, insistió el postulante a la Presidencia.

Luego se refirió al concepto de solidaridad intergeneracional como clave para el sistema previsional argentino: “Los más jóvenes financiamos con nuestro trabajo a aquellos que construyeron un camino, y así se construye una sociedad“.

Massa estuvo acompañado por el gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel Kicillof; el ministro Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la intendenta local, Mayra Mendoza.

Durante el acto en Quilmes, Massa advirtió sobre el discurso que propone que “cada uno se arregle como pueda” y dijo que el objetivo de esa matriz de pensamiento es “disolver nuestra sociedad”.

“Ya nos pasó, y volvió a pasar hace cuatro años (por la gestión 2015-2019 de Mauricio Macri) y, la verdad, es que ese pasado quiere volver. Que no nos roben la esperanza, que no les quieran robar el futuro, que no les quieran robar los sueños”, exhortó el precandidato, y propuso: “Sigamos para adelante“.

Por su parte, Kicillof planteó en su discurso que todos los presentes en el acto coincidían en que “no se podía ajustar los ingresos de las personas que habían trabajado durante toda su vida“.

“Lo mismo hicimos para defender la moratoria previsional“, valoró, tras lo cual agradeció públicamente a “todos y todas las que pelearon para que las y los adultos mayores de la provincia de Buenos Aires pudieran tener su derecho a jubilarse”.

En tanto, Raverta contó que la inauguración de la UDAI de Ezpeleta Oeste la ponía “feliz” porque permitirá, según dijo, “recibir a los más chiquitos, que vienen con sus mamás a tramitar una asignación universal o un salario familiar”, al igual que “jóvenes de 16 o 17 que quieren terminar la escuela y necesitan la beca Progresar”.

La nueva oficina del organismo, agregó la titular de Anses, atenderá también a “los más grandes cuando se vienen a jubilar”.