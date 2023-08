Alberto Fernández llamó a cuidar la paz social tras los saqueos

El presidente Alberto Fernández llamó a “cuidar la convivencia democrática y la paz social” en medio de los saqueos organizados a supermercados y comercios que se registraron en los últimos días.

Fue la primera aparición pública del mandatario luego de la derrota oficialista en las PASO del domingo 13, en un acto de entrega de viviendas en Neuquén.

“Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social”, dijo el Presidente.

“He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota”, dijo Alberto Fernández en su regreso a la escena pública, al entregar la vivienda 125.000 de la gestión.

Por otro lado, anticipó que el Gobierno anunciará una “batería de medidas” durante los próximos días. “A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores”, dijo el mandatario.

En otro tramo de su discurso, Fernández polemizó con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su propuesta de recorte de ministerios: “Cuando yo veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda y dicen: ‘se va’, yo digo, no que siga, por favor, que siga, porque muchos argentinos necesitan acceder a la vivienda”. Y agregó: “Por más que digan lo contrario, yo voy a seguir diciendo, como dijo Eva: donde hay una necesidad, hay un derecho”.

Por último, acerca de su silencio durante varios días, ironizó: “Todos están muy preocupados por mi agenda, qué estoy haciendo, dónde estoy, por qué no hablo. Miren, básicamente no hablo porque no soy candidato, básicamente no hablo porque soy presidente y tengo que seguir trabajando, tengo que seguir resolviendo los problemas de los argentinos y las argentinas”. Luego señaló: “Como soy un demócrata, presto mucha atención a lo que el pueblo dice cuando vota”.