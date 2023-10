El PRO cerró filas detrás de Patricia Bullrich

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recibió esta tarde el apoyo de su partido que reunió a los principales dirigentes, entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La jornada se realizó en el Belgrano Athletic Club y contó con la presencia de jóvenes y funcionarios de todo el país. Abordaron el debate de temas de coyuntura. Bullrich aterrizó a media mañana en la ciudad de Buenos Aires, luego de dar una conferencia de prensa antes de dejar Santiago del Estero, donde anoche tuvo el primer debate.

“Nosotros no queremos el modelo de (Martín) Insaurralde. Nosotros fuimos los que hicimos la denuncia contra los (Chocolate Rigau) chocolates de la vida. Fuimos nosotros, nuestros senadores y diputados, y por eso es importante entender que nuestra forma de pensar, nuestra acción es coherente”, lanzó.

En esa línea, continuó: “Por eso les digo a todos los jóvenes que están acá que salgamos estas tres semanas, casa por casa, a decirles a los vecinos que hay un solo cambio en serio en la Argentina y ese cambio lo representa Juntos por el Cambio”.

“A mí me tocó el honor de ser la elegida para llevar adelante la Presidencia de la Nación, este un gran honor para mí, pero yo los necesito a todos. No importa en qué lista estuvieron, no importa dónde estuvieron y qué pensaron. Hoy el PRO está todo junto y Juntos por el Cambio unido va a poner la presidencia de la nación”, finalizó.

Entre los presentes se encontraron figuras como el actual presidente del PRO, Federico Angellini (organizador del evento); Jorge Macri (candidato a jefe de Gobierno porteño); Ignacio Torres (gobernador electo de Chubut); Clara Muzzio (candidata a vicejefa de Gobierno porteño); Hebe Casado (vicegobernadora electa de Mendoza); Gisela Scaglia (vicegobernadora electa de Santa Fe; y los candidatos a diputados nacionales Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Damián Arabia.