Empresas de transportes de pasajeros no venden pasajes de larga distancia para diciembre

Algunas compañías de micros definieron que no venderán pasajes larga distancia después del 30 de noviembre.

A tres días de las elecciones generales, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) informaron que algunas compañías en las terminales de Retiro o de La Plata definieron que no venderán pasajes con fecha posterior al 30 de noviembre, debido a la incertidumbre generada por la votación.

En ese sentido, la Celadi anticipó que, ante la falta de claridad en el escenario electoral, no pueden calcular los costos de los viajes de larga distancia.

“A nosotros, como empresas de transportes, nos es muy difícil prever a cuánto van a estar el combustible, los neumáticos y los repuestos dentro de una semana”, declaró el vocero de la Cámara, Gustavo Gaona.

En detalle, la dificultad para comprar pasajes de larga distancia para el verano se encuentra entre los destinos a las provincias como Salta, Misiones, Mendoza o Bariloche, aunque sí se pueden reservar hacia menos de 700 kilómetros de distancia como Rosario, Córdoba o la costa atlántica.

“Todo esto conduce a que las compañías tengan que tomar decisiones de muy corto plazo. Por primera vez en muchos años se están dejando de poner en venta boletos más allá de los 30 o 45 días”, anticipó Gustavo Gaona sobre la venta de pasajes larga distancia.

Asimismo, el referente de las empresas de transporte larga distancia criticó el congelamiento de precios. “Esta situación no aplica a otros jugadores de la industria como las líneas aéreas o los hoteles, que pueden marcar libremente los precios futuros. No recibimos subsidios y no tenemos libertad de acción porque hay bandas tarifarias“, agregó.

Por otra parte, la cámara de transporte detalló que otro de los motivos para detener la venta de pasajes larga distancia más allá del 30 de noviembre es la incertidumbre respecto a la evolución del precio de los combustibles, que están congelados hasta el 31 de octubre, desde que se autorizó una última suba del 12,5% después de las elecciones primarias.

De la misma forma, las estaciones de servicio manifestaron que hace días que la rentabilidad es crítica y aseguraron que tienen una necesidad de ajustar los precios en los surtidores para compensar las subas de los demás costos que conlleva el sector.