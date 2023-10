Patricia Bullrich emitió su voto y afirmó “voy a ser presidenta”

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que será presidenta y reveló que su objetivo es estar en el ballotage de noviembre y ganar la elección. Lo hizo a la salida de emitir su voto en La Rural, pasado el mediodía.

“Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho”, remarcó al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

Tras mostrarse confiada en relación a los resultados electorales, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri afirmó que recibió una cantidad innumerable de mensajes de sus compañeros de fórmula.

Luego, adelantó que almorzará con sus hijos y nietos y que, posteriormente, se dirigirá a las oficinas ubicadas en Avenida de Mayo para reunirse con sus equipos, antes de ir al búnker de Juntos por el Cambio de Parque Norte.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: “Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa”.