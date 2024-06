Kicillof calificó como “conmovedora” su reunión con el Papa Francisco aunque no hablaron de temas sensibles del país

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, describió como “conmovedora” su reunión con el Papa Francisco, a quien calificó como “uno de los líderes más importantes del mundo”. Sin embargo, aclaró que durante estos encuentros no discutieron temas sensibles como la retención de alimentos.

En referencia a la situación de los detenidos durante las manifestaciones, el gobernador expresó su “preocupación y escándalo” por los arrestos. “Que hayan presos por manifestarse en democracia es un espanto”, afirmó, agregando que esta situación “tiene que terminar inmediatamente”.

Kicillof criticó duramente al gobierno nacional por el uso de términos como “golpe de Estado” y “terrorismo” para describir las protestas. Señaló que estos calificativos buscan distorsionar la naturaleza de las manifestaciones, que considera democráticas. También condenó la Ley Bases, calificándola de “espantosa y muy dañina” para la producción, el trabajo y los derechos, y destacó que la provincia de Buenos Aires votó en contra de esta ley.

El gobernador denunció que el gobierno intenta convertir una posición democrática en una victimización, y lamentó que se hable de terrorismo en el contexto de movilizaciones pacíficas. Indicó haber observado a personas actuando violentamente y luego cerca de la policía, sugiriendo que estas prácticas no son nuevas.

Kicillof alertó sobre un “ataque al federalismo” acompañado de expresiones graves como “Vamos a fundir a las provincias”. Enfatizó que el ajuste económico afectó principalmente a los jubilados y a los habitantes de las provincias, no a los gobernadores. Criticó al presidente por no cumplir su promesa de no aumentar impuestos.

El gobernador subrayó la necesidad de un proceso de reconstrucción del peronismo que incluya a las provincias y manifestó que el gobierno de Milei está planteando un posicionamiento contrario a las históricas banderas del peronismo. Resaltó la urgencia de conformar una oposición eficaz y criticó la política fiscal de Milei, calificándola de mentirosa y sin argumentos.

Finalmente, Kicillof mencionó que la provincia de Buenos Aires es la más austera de Argentina y que los sueldos han perdido mucho valor debido a la inflación. Concluyó que Milei inventa o agrede en sus declaraciones y que es necesario un proceso de articulación para enfrentar los desafíos actuales.