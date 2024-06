Copa América: Argentina se impuso ante Canadá

Argentina venció por 2 a 0 a Canadá en un atractivo encuentro disputado en el Mercedes Benz Stadium, en el partido inaugural de la Copa América.

El delantero Julián Álvarez, a los 4 minutos del segundo tiempo, y Lautaro Martínez, a los 43, fueron los artífices del triunfo argentino.

Con este resultado, la Selección comenzó la defensa del título con tres puntos vitales en la primera fecha del Grupo A del certamen, la cual comparte con Chile y Perú.

🏆 #CopaAmérica 🎙️ Lionel Scaloni en conferencia de prensa: "Lo importante es que el equipo siempre responde, sea como sea el partido". pic.twitter.com/skgU7Jamrf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2024

La síntesis

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Leodán González (Uruguay).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Estaquio, Ismael Koné, Liam Millar; Cyle Larin y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Goles en el segundo tiempo: 4m Julián Álvarez (A), 43m Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Jacob Shaffelburg por Buchanan (C); 22m Giovani Lo Celso por Di María (A): 30m Nicolás Otamendi por Paredes (A) y Lautaro Martínez por Álvarez (A); 34m Richie Laryea por Larin (C); 40m Jonathan Osorio por Kone (C) y Jacen Russell-Rowe por Millar (C); 43m Nicolás Tagliafico por Acuña (A) y Gonzalo Montiel por Molina (A).