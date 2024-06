Aprobaron en comisión el proyecto de ley Bases con las reformas del Senado y se trata el jueves

El proyecto de ley Bases obtuvo hoy la aprobación en comisión, con el respaldo del oficialismo y sus socios de la oposición dialoguista, aceptando los cambios introducidos en el Senado. Esta novedad implica que la iniciativa quedó lista para ser tratada el próximo jueves en el recinto.

La aprobación se dio en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Allí, los legisladores avalaron el proyecto del presidente Javier Milei, que obtuvo 66 firmas de los representantes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (sin el socialismo), Innovación Federal y la Coalición Cívica.

Posturas Divergentes y firmas con disidencias

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen, al igual que la socialista santafesina Mónica Fein. La Coalición Cívica firmó con disidencias parciales respecto al capítulo de facultades delegadas. Por su parte, el PRO también expresó disidencias en el capítulo de privatizaciones, mostrando su disconformidad con el hecho de que no se haya avanzado con un paquete más amplio de empresas públicas. En la UCR, siete integrantes firmaron con disidencias parciales, algunos en discrepancia con las facultades delegadas y otros respecto a las privatizaciones.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmó la decisión de aceptar los cambios dispuestos en el Senado al inicio del debate. “Nuestra posición es aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”, dijo Bornoroni, justificando la postura bajo el argumento de que el debate se había agotado en el tratamiento original.

No obstante, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, respondió: “Los debates nunca se agotan. No solamente no se agota sino que van apareciendo más elementos para tratar de entender la dimensión del debate en el cual estamos insertos desde hace más de seis meses”.

Próximos Pasos en el Recinto

Con la aprobación del dictamen de mayoría en comisión, el proyecto de ley Bases quedó en condiciones de ser tratado en el recinto el próximo jueves, de acuerdo con las expectativas del Ejecutivo. Se espera un debate intenso, aunque se descuenta su aprobación.