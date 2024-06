Talleres propone una colonia de invierno

Se vienen las vacaciones de invierno y muchos no saben qué hacer con los chicos, ya que no cuentan con la posibilidad de viajar o no tienen los días en su trabajo. El club Talleres propone una solución: la colonia de invierno.

La institución ofrece un “espacio recreativo y educativo para niños de 4 a 12 años inclusive”. Será del 15 al 26 de julio.

“Incluye actividades deportivas, de expresión corporal, arte y creatividad, en una ambiente seguro y de aprendizaje”, señala el club.

Funcionará de lunes a viernes, de 13 a 17, en Coronel Timote 3.401 de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El costo de la semana es de 14.000 pesos para socios (16.000 no socios) y la quincena sale 23.000 (27.000). Hay descuento del 20 por ciento por hermanos abonando la quincena.