El Gobierno minimiza el salto del dólar: que sigue batiendo récords

"No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso", aseguró Manuel Adorni en el marco de la suba del dólar.

"No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso", aseguró Manuel Adorni en el marco de la suba del dólar.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que cuando el Gobierno anunció “el déficit cero para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar pegó un salto” y dijo que no se dará un paso atrás “ni siquiera para tomar impulso”.

“Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando”, manifestó.

Y frente a las advertencias que llegan desde distintos sectores, aclaró: “Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino”, dijo.

“Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No vamos a devaluar, no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme”, sostuvo, respecto al fin del cepo

El dólar blue comenzó a subir hace ya algunos días y no encuentra freno. Ayer, cerró a 1.405 para la venta pero con el correr de las horas se vendía a 1.425. Asimismo, el Dólar MEP figura a 1.443 y el CCL a 1.441.