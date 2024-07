Lanús presentó al Toto Salvio: Un viejo conocido Granate

Lanús oficializó a Eduardo “Toto” Salvio como su segundo flamante refuerzo en este mercado de pases de invierno. El primero en llegar fue el “Cali” Izquierdoz y ambos tienen un pasado Granate.

El conjunto dirigido por el Ruso Zielinski se reforzó de gran manera de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana y con los dos jugadores recientemente presentados, sacó chapa de candidato a llevarse el título.

Ambos tienen un punto en común y parece que ese fue el plus para que los dos, vuelvan al club de sus amores. “Al Cali le había mandado un mensaje que decía ‘¿Volvemos?’. Y él me dijo “No me ilusionés”, contó el Toto Salvio, en la conferencia de prensa dónde fue presentado como nuevo refuerzo Granate.

“Yo vengo a sumar, a dar mi granito de arena. Voy a dejar todo para conseguir cosas importantes. Tenía muchísimas ganas de estar acá. Mi meta es conseguir algo importante, me falta salir campeón en el Club que me dio todo”, afirmó el delantero.

“Hoy soy un jugador con más experiencia, realizado y con ganas de conseguir cosas con el Club. Mi intención siempre fue volver al Club, tomé la decisión correcta. Estoy muy feliz de estar acá, ya pienso en el primer partido y cuando me reencuentre con la gente; va a ser algo muy bonito, ya me lo imagino”, finalizó Salvio.