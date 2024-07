Confirman que el hombre atropellado en Banfield por un camión quiso suicidarse

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó que el hombre de 76 años que fue atropellado por un camión en Banfield el pasado 24 de junio se arrojó bajo el vehículo por decisión propia. El trágico suceso tuvo lugar en el cruce de la calle Chacabuco, casi en la intersección con la avenida Alsina, a pocos metros de la salida del paso bajo nivel.

El lunes 24 de junio, un jubilado de 76 años resultó aplastado por las ruedas traseras de un camión en una transitada zona de Banfield. En un primer momento, la justicia abrió una investigación bajo la imputación de “homicidio culposo”. Sin embargo, las primeras versiones ya apuntaban a la posibilidad de que se tratara de una decisión voluntaria por parte del hombre fallecido.

Confirmación de la hipótesis de suicidio

Las pericias posteriores, particularmente las imágenes captadas por una cámara de seguridad privada en las inmediaciones del lugar del hecho, aportaron elementos fundamentales para que la justicia pudiera determinar que se trató de un suicidio. Los investigadores concluyeron que la víctima se arrojó voluntariamente debajo del camión.

“No surge intervención de terceros. La causal de muerte fue el aplastamiento”, determinaron las autoridades judiciales. Admitieron que la filmación de la cámara de seguridad de Banfield respaldó desde un principio la hipótesis del suicidio. El video, que circuló insistentemente a través de las redes sociales, “muestra que fue autoprovocado“, señalaron.

Además del video, el testimonio de los familiares del hombre fallecido resultó crucial para la causa. Los familiares afirmaron ante la justicia que el hombre se encontraba deprimido en los días previos a su muerte, lo que proporcionó un contexto adicional a la trágica decisión.

Impacto en el chofer del camión

La decisión judicial llevó tranquilidad al chofer del camión, quien en principio no se percató de lo sucedido ya que el impacto se produjo en las ruedas traseras del acoplado, y no alcanzó a ser percibido por el conductor. La aclaración de los hechos exoneró al chofer de cualquier responsabilidad penal, dado que no tuvo participación activa en el suceso.

La investigación fue comandada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Lomas de Zamora, que tras reunir todas las pruebas necesarias, concluyó que el lamentable incidente fue el resultado de una decisión personal del hombre fallecido.