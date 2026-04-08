Miércoles gris pero sin lluvia en el Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue la semana?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se presenta con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, pero la seguidilla de días lluviosos ha finalizado. La temperatura no superará los 20 grados.

Asimismo, el reporte del SMN indica que el jueves será un gran día para aquellos que tengan que esperar buenas condiciones para hacer actividades, ya que el cielo se mostrará algo a parcialmente nublado y la marca térmica será de 22.

Cielo despejado y máxima de 22 grados, es el pronóstico para el viernes, antesala de un fin de semana con buenas condiciones: las máximas serán de 24 el sábado y 25 el domingo, ambas jornadas soleadas en la zona sur.