Viernes con buenas condiciones en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano. No se esperan lluvias.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano. No se esperan lluvias.

Neblinas complican la circulación esta mañana, pero de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dará paso a una jornada soleada en la zona sur del Conurbano. La temperatura máxima anunciada para este viernes es de 23 grados.

Asimismo, el fin de semana se presentará con buenas condiciones meteorológicas. El sábado llega con cielo nublado y máxima de 23, pero sin lluvia; el domingo, en tanto, la marca térmica será de 25 grados y el cielo se mostrará parcialmente nublado.

En tanto, 23 y 24 grados son las máximas anunciadas para el lunes y martes próximos, jornadas con cielo parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.