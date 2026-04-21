Se esperan tormentas aisladas y chaparrones

El pronóstico para este martes en la zona sur del Conurbano: tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche.

El pronóstico para este martes en la zona sur del Conurbano: tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que la jornada se presenta inestable en la zona sur del Conurbano. El reporte indica que se esperan lluvias aisladas para la mañana de este martes, tormentas aisladas por la tarde y chaparrones por la noche.

Asimismo, el miércoles se anuncia una temperatura que se moverá entre los 10 y los 20 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano. La marca térmica llega a 22 el jueves, día con cielo algo nublado.

Cielo algo a ligeramente nublado y máxima de 22 grados, el pronóstico para el viernes, antesala del último fin de semana de abril, que llega con buenas condiciones. La máxima será de 23 grados el sábado, pero no superará los 18 el domingo.