Impresionante incendio en un depósito judicial de Almirante Brown

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron sobre un incendio en un depósito judicial ubicado en Ministro Rivadavia.

El impactante siniestro sucedió en un predio de Ministro Rivadavia. “Varios vehículos que se encontraban en un depósito judicial, fueron afectados por un incendio“, informaron.

Aclararon, asimismo, que se desconocían las causas del incendio. “Trabajaron en el control y extinción, dos dotaciones de Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal policial”, señalaron las fuentes.