Aguinaldo 2026: La mayoría de los argentinos lo destinará al pago de deudas

El porcentaje de personas que utilizará el aguinaldo para pagar deudas pasó del 9% al 23%, mientras que quienes lo destinarán a gastos generales del hogar descendieron del 31% al 16%.

El porcentaje de personas que utilizará el aguinaldo para pagar deudas pasó del 9% al 23%, mientras que quienes lo destinarán a gastos generales del hogar descendieron del 31% al 16%.

El pago de deudas se convirtió en el principal destino del aguinaldo 2026 para los argentinos. Así lo indicó un informe de Focus Market realizado sobre 3.575 casos en todo el país, que mostró cómo las familias priorizan el saneamiento de sus finanzas en un contexto de ingresos ajustados y recuperación desigual del poder adquisitivo.

Según el relevamiento, el 23,5% de los consultados utilizará el dinero para cancelar o reducir deudas, mientras que el 17,8% planea comprar dólares como forma de resguardo de valor. En tercer lugar aparecen los gastos generales del hogar, con el 16,2%, seguidos por la inversión en acciones (13,9%), fondos comunes de inversión (11%) y vacaciones (10,3%).

Las opciones tradicionales de ahorro continúan perdiendo terreno. Apenas el 3% de los encuestados aseguró que destinará el aguinaldo a billeteras digitales o cuentas remuneradas, mientras que la compra de oro alcanzó el 2,4%. El stockeo de productos de supermercado representó el 1% de las respuestas y el plazo fijo quedó último con apenas el 0,9%.

El estudio también reflejó un cambio de prioridades respecto de 2025. El porcentaje de personas que utilizará el aguinaldo para pagar deudas pasó del 9% al 23%, mientras que quienes lo destinarán a gastos generales del hogar descendieron del 31% al 16%. Además, creció la compra de dólares y cayó el interés por las inversiones financieras y los instrumentos de ahorro tradicionales, consolidando una tendencia más conservadora en el manejo de los ingresos extraordinarios.