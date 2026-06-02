La nubosidad llegó para quedarse: el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una seguidilla de días grises pero no se anuncian precipitaciones. Este martes se presenta con neblina durante las primeras horas de la mañana y cielo nublado. La temperatura máxima será de 15 grados.

Asimismo, el miércoles (día de la movilización de Ni Una Menos) la temperatura se moverá entre los 10 y los 15 grados, mientras que el cielo se mostrará mayor a parcialmente nublado. Cielo mayormente nublado, es el anuncio para el jueves. La temperatura irá de los 12 a los 17 grados.

El viernes será el día más templado en la zona sur del Conurbano. La mínima anunciada es de 14 grados, pero la máxima alcanzaría los 19, de acuerdo al reporte matutino del SMN. El cielo se mantendrá mayormente nublado.

La nubosidad se queda el fin de semana: el SMN anuncia un sábado con cielo nublado, mientras que la temperatura irá de los 14 a los 18 grados; similares condiciones se anuncian para el domingo, pero la máxima sería de apenas 15, retornando a los carrile habituales de la temporada.