Vendían vigorizantes sexuales prohibidos en la zona sur del Conurbano

La Policía Federal Argentina (PFA) decomisó en la zona sur del conurbano bonaerense potenciadores sexuales que estaban prohibidos. Los presentaban como “naturales”.

La investigación tuvo su origen a partir de las tareas de campo y de ciberpatrullaje desarrolladas por la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, mediante las cuales se detectó que a través de redes sociales se ofrecían a la venta vigorizantes masculinos y femeninos.

Estos productos eran promocionados como aditivos “naturales”, pero carecían de la certificación de ANMAT con prohibición de venta en todo el territorio nacional, ya que contienen sustancias como sildenafil, tadalafilo y otros componentes, con riesgo para la salud de los consumidores.

Profundizando las investigaciones, se identificaron a un hombre y a una mujer como los responsables de las maniobras ilícitas. Se estableció que utilizarían como lugar de acopio para los productos prohibidos, un domicilio ubicado en la localidad de Sourigues, partido de Berazategui.

Con las pruebas aportadas por los federales, el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Antonio Armella, Secretaría N° 4 de Nahuel Rennes, ordenó el allanamiento a la vivienda. Durante el operativo se secuestraron 56 cajas de estimulantes sexuales con prohibición de venta y artículos importados.

“Cabe destacar que cuando el personal policial ingresó a la vivienda, los involucrados no se encontraban en la misma, por lo que quedaron prófugos de la Justicia”, informaron las fuentes.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al artículo 201 bis (Falsificación de sustancias medicinales) y a la ley 22.415 (Contrabando).