El “Dibu” Martínez llevó tranquilidad y aseguró que llegará bien al debut de Argentina en el Mundial

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, confirmó que estará disponible para el estreno mundialista pese a la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha durante su último compromiso con Aston Villa.

El arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, confirmó que estará disponible para el estreno mundialista pese a la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha durante su último compromiso con Aston Villa.

El arquero titular de la Selección argentina, Emiliano “dibu” Martínez, llevó tranquilidad este martes al asegurar que llegará en condiciones al debut del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. “Muy bien, llego, llego”, respondió ante los periodistas que aguardaban en el hotel de concentración en Kansas City.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, el marplatense disputó el encuentro completo y colaboró para que el conjunto inglés se consagrara campeón con una victoria por 3 a 0.

Tras la final, fue el propio Martínez quien reveló que había jugado con el dedo quebrado, una situación que generó preocupación en el cuerpo técnico argentino y entre los hinchas, teniendo en cuenta la cercanía del inicio del Mundial.

Como parte del proceso de recuperación, Scaloni decidió no utilizar al arquero en los amistosos preparatorios programados para el 6 y el 9 de junio. De esta manera, el cuerpo técnico busca que el guardameta llegue en óptimas condiciones físicas al estreno de la Albiceleste en la máxima cita del fútbol internacional.