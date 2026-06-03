El Gobierno quiere eliminar las PASO y precisó cuál es el costo

El Gobierno insiste con la eliminación de las Primerias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como paso fundamental para dar este año, en pos de evitar estos comicios el año próximo. El ministro del Interior, Diego Santilli, insistió en que “la gente no quiere votar tantas veces”.

Santilli dialoga con los distintos sectores que pueden y acompañarán a la administración libertaria en este sentido y dijo que las PASO tienen en costo de hasta 250 millones de dólares.

Santilli señaló que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales, más allá de que la caída de la participación electoral sea una constante desde el retorno de la democracia.

“Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas”, sostuvo, y afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades en 2027.

En este marco, planteó: “Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”.