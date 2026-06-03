Inseguridad en el Conurbano: Robo, persecución y tiroteo

Dos detenidos y dos prófugos por el robo de dos autos en Lomas de Zamora.

Dos detenidos y dos prófugos por el robo de dos autos en Lomas de Zamora.

La Policía de la provincia de Buenos Aires informó que en horas del martes se registró un tiroteo, tras una persecución, que se había originado a partir del robo de un auto en Lomas de Zamora. Dos detenidos y dos prófugos.

El reporte policial indica que todo comenzó en Ostende y Pronceda de Ingeniero Budge, donde fue robado un Fiat Cronos. Allí, los efectivos proceden a la aprehensión de un joven de 17 años y secuestran el rodado.

Luego, son alertados por el robo de un Honda Fit, rodado que es interceptado en la intersección de Murature y Canadá de Villa Fiorito. Del rodado descendieron tres sospechosos, quienes “esgrimen arma de fuego contra los efectivos policiales, que repelen agresión con armas largas”.

Dos de los sospechosos se dan a la fuga, pero uno de ellos, de 25 años, fue reducido. Fue señalado como el conductor del vehículo.