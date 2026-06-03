Inseguridad en el Conurbano: Robo, persecución y tiroteo

La Policía de la provincia de Buenos Aires informó que en horas del martes se registró un tiroteo, tras una persecución, que se había originado a partir del robo de un auto en Lomas de Zamora. Dos detenidos y dos prófugos.
El reporte policial indica que todo comenzó en Ostende y Pronceda de Ingeniero Budge, donde fue robado un Fiat Cronos. Allí, los efectivos proceden a la aprehensión de un joven de 17 años y secuestran el rodado.
Luego, son alertados por el robo de un Honda Fit, rodado que es interceptado en la intersección de Murature y Canadá de Villa Fiorito. Del rodado descendieron tres sospechosos, quienes “esgrimen arma de fuego contra los efectivos policiales, que repelen agresión con armas largas”.
Dos de los sospechosos se dan a la fuga, pero uno de ellos, de 25 años, fue reducido. Fue señalado como el conductor del vehículo.