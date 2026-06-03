Insólito hecho en Lanús: Se escondió de la Policía en el techo del local que había robado

Un delincuente, que había ingresado a un local gastronómico de Lanús con ayuda de otros dos cómplices, se escondió de la Policía en el techo y escapó con 100.000 pesos. Las cámaras de seguridad detectaron la insólita maniobra.

El hecho sucedió ayer a la madrugada en un local dedicado a la venta de pastas artesanales “Mr Aurora, ubicado en la avenida San Martín de Lanús. Un asaltante ingresó, ayudado por un cómplice que fingió buscar cartones.

El sistema de alarmas le notificó a los dueños sobre el ingreso de un delincuente, que había ingresado por el techo del local. Llamaron al 911 y se acercó la Policía, pero cuando revisó el comercio, no lo encontró.

“Revisado el local, el NN no se encontraba en su interior, el propietario constata como faltante dinero en efectivo (100.000 pesos) y manifiesta que no va a radicar denuncia”, indica el parte policial. El asaltante se encontraba agazapado en el techo del comercio mientras seguía con atención los movimientos policiales.