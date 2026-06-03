Miércoles con cielo parcialmente nublado y máxima de 17 grados

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se presenta con cielo parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 17 grados.

Asimismo, el jueves se repite la máxima de 17 mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado, en sintonía con el viernes, jornada en la cual la temperatura se moverá entre los 13 y los 19 grados.

Según el organismo, el fin de semana se presenta inestable. El sábado comienza con neblinas por la madrugada/mañana y se esperan lluvias aisladas por la tarde/noche, mientras que la marca térmica será de 18 grados.

En tanto, el domingo será un día para quedarse en casa. Se anuncian chaparrones durante la tarde y la noche, mientras que la temperatura máxima será de 15 grados en la zona sur del Conurbano.