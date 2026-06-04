Quiénes son los cuatro jugadores en “lista de espera” de Argentina para el Mundial

En la cuenta regresiva al inicio del Mundial, el cuerpo técnico continúa evaluando a varios de sus jugadores que llegan tocados al torneo y los amistosos ante Honduras e Islandia serán clave para probar a algunos de ellos. Sin embargo, y tal como pasó en Qatar 2022 con Thiago Almada y Ángel Correa, Lionel Scaloni “alertó” a cuatro futbolistas que no quedaron en la lista de 26 para que estén preparados por si reciben un llamado de último minuto.

Al haber integrado la prelista de 55, está permitido que puedan sumarse hasta el último día anterior al inicio de la Copa del Mundo: Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Santiago Beltrán. Los únicos dos que sí viajaron con el plantel a Estados Unidos fueron Capaldo y Beltrán, por lo que seria más fácil su integración al plantel en caso de necesitarlo.

El arquero de River, que viajó como una especie de ‘sparring’, está atento a la lesión de Emiliano Martínez, aunque todo indica que llegará en perfectas condiciones y, además, tiene a Gerónimo Rulli y Juan Musso.



Por su parte, Capaldo, el volante/defensa de Hamburgo es uno de los apuntados principales para reemplazar de inmediato si no llega alguno de los convocados y será titular en el primer partido preparatorio ante Honduras mientras espera por la evolución física de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Por el lado de Buendía, que no está con la Selección, fue alertado para que se siga entrenando. El volante del Aston Villa es la pieza de recambio por si Nicolás Paz, que padece un traumatismo en su rodilla y aún no se integró al grupo en las prácticas, no llega. Si bien todo indica que el futbolista del Como se recuperará, el CT no pierde tiempo y se anticipa.

Perrone podría reemplazar a Leandro Paredes, que también llega complicado por una sobrecarga muscular, o a cualquier mediocampista central que no esté en condiciones para afrontar al 100% la cita mundialista.

No sería le primera vez que se de una situación semejante: Almada y Correa recibieron llamado de último momento para sumarse al equipo que sería campeón del mundo para reemplazar los espacios que dejaron Joaquín Correa y Nicolás González.