Se adelantó el tormentón: a qué hora llueve en el Conurbano

Las condiciones meteorológicas en Buenos Aires cambian repentinamente. Aunque se esperaba para el fin de semana, un tormentón se adelantó y traerá lluvias durante la jornada del viernes. Los expertos recomiendan salir con paraguas para evitar sorpresas ante la inestabilidad que afectará a gran parte del área metropolitana.

Según los datos oficiales del pronóstico por hora para este viernes 5 de junio, la madrugada y las primeras horas de la mañana se presentarán con el cielo parcialmente nublado y temperaturas rondando los 14°C. Sin embargo, la situación desmejorará cerca del mediodía.

A partir de las 11, se registra una probabilidad del 30% de precipitaciones, marcando el inicio de una lluvia débil con una temperatura máxima que trepará apenas a los 16°C. Esta inestabilidad se mantendrá vigente durante la primera tarde, extendiéndose con caída de agua hasta pasadas las 14 horas. Hacia el atardecer, el cielo quedará completamente cubierto antes de despejarse por la noche.

Luego de las precipitaciones del viernes, el sábado ofrecerá una breve tregua. La jornada se perfila con cielo nublado pero estable, vientos leves y una temperatura máxima agradable de 18°C.

No obstante, el verdadero plato fuerte golpeará a la ciudad el domingo 7 de junio. Para esa jornada, la probabilidad de precipitación se dispara al 90%, con abundantes caídas de agua estimadas en 3.5 mm y un marcado descenso térmico que promediará los 13°C. Las malas condiciones meteorológicas y el cielo gris se extenderán incluso hasta el lunes, que mantiene un 80% de chances de lluvias.