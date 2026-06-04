Solo el 5% de los argentinos considera a la educación como el principal problema del país

Un relevamiento de Argentinos por la Educación reveló que la enseñanza ocupa el séptimo lugar entre los principales problemas del país. La inquietud es mayor entre mujeres, jóvenes y sectores de mayores ingresos.

La educación continúa lejos de encabezar las preocupaciones de los argentinos. Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación, apenas el 5% de la población considera que este tema es el principal problema del país, lo que la ubica en el séptimo lugar dentro del ranking de preocupaciones nacionales.

Por delante aparecen cuestiones vinculadas con la economía, la política, el desempleo y la inseguridad, que concentran gran parte de la atención ciudadana. El relevamiento, realizado a partir de datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, también muestra que la preocupación por la educación es más alta entre las mujeres y las personas de mayor nivel socioeconómico.

En el plano regional, la situación es similar. El estudio señala que solo el 3,4% de los latinoamericanos considera a la educación como el principal problema de su país. De hecho, únicamente Brasil y Uruguay la ubican entre las cinco preocupaciones más importantes: en Brasil alcanza el 10% de las respuestas y en Uruguay llega al 8%.

El informe también revela diferencias según distintos grupos sociales. Mientras que el 7% de las mujeres menciona a la educación como el principal problema nacional, entre los hombres la cifra es del 6%. Además, la preocupación aumenta entre los sectores de mayores ingresos, donde alcanza el 8%, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos desciende al 6%.

Por edad, los jóvenes y adultos jóvenes son quienes muestran una mayor sensibilidad frente a la situación educativa. Entre las personas de 26 a 40 años, el 7% considera que la educación es el problema más importante del país, mientras que entre los mayores de 61 años el porcentaje cae al 4%.

Otro dato destacado del trabajo es la baja valoración que reciben las políticas educativas. Entre 2018 y 2026, la satisfacción ciudadana con la gestión educativa nacional se mantuvo mayormente entre el 20% y el 35%. El nivel más alto se registró entre 2019 y principios de 2020, cuando se acercó al 45%, aunque posteriormente volvió a descender.

Actualmente, la aprobación ronda el 28%, ubicando a la política educativa entre las áreas con peor evaluación por parte de la ciudadanía. Incluso, solo las políticas de salud e infraestructura presentan niveles de satisfacción más bajos.

Los especialistas que participaron del informe coinciden en que la educación sigue siendo considerada una herramienta fundamental para el desarrollo y la movilidad social, pero advierten que las urgencias económicas y sociales han desplazado el tema de las prioridades de la agenda pública.