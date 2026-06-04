Vuelve el intercambio de figuritas del Mundial en Adrogué tras una exitosa primera jornada

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué volverá a recibir este viernes 5 de junio a cientos de vecinos que buscan completar el álbum del Mundial. En el primer encuentro se completaron 36 álbumes y participaron familias de todo el distrito.

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué volverá a recibir este viernes 5 de junio a cientos de vecinos que buscan completar el álbum del Mundial. En el primer encuentro se completaron 36 álbumes y participaron familias de todo el distrito.

La fiebre por las figuritas del Mundial continúa creciendo en el partido de Almirante Brown y, tras el éxito de la primera convocatoria, el Municipio anunció una nueva jornada de intercambio que se realizará mañana, viernes 5 de junio, de 17 a 20 horas en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. Para participar, los asistentes deberán colaborar con un alimento no perecedero.

La iniciativa llega luego de una multitudinaria primera edición que reunió el pasado sábado a cientos de chicos, chicas y familias que se acercaron con álbumes, sobres y listas de figuritas pendientes para compartir una tarde marcada por el entusiasmo y la pasión futbolera. Durante esa jornada, realizada entre las 14 y las 17 horas, vecinos de distintas localidades del distrito intercambiaron figuritas y lograron completar un total de 36 álbumes.

El encuentro contó además con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, quien recorrió el espacio y compartió la actividad con los participantes. La propuesta se consolidó como mucho más que un intercambio de figuritas: se transformó en un punto de encuentro para familias enteras que aprovecharon la ocasión para conversar, compartir recuerdos y vivir juntos la expectativa mundialista.

Entre las figuritas más buscadas aparecieron las de los principales referentes de la Selección Argentina, como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, que continúan siendo las más difíciles de conseguir y las más solicitadas por los coleccionistas.

Desde el Instituto de las Culturas Brown destacaron la gran respuesta de la comunidad y adelantaron que continúan trabajando en nuevas propuestas vinculadas a esta pasión popular. Entre las iniciativas en estudio figuran la realización de murales temáticos en distintos puntos del distrito para seguir celebrando el espíritu mundialista.

Con la expectativa de repetir la masiva convocatoria del fin de semana pasado, la nueva jornada de intercambio promete volver a reunir a vecinos y vecinas de todas las edades alrededor de una tradición que, edición tras edición, sigue despertando entusiasmo en cada rincón de Almirante Brown.