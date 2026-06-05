Agenda cultural en Lomas de Zamora: Diego Capusotto, Pedro Saborido, El Zar y Eruca Sativa encabezan un fin de semana cargado de propuestas

La agenda cultural en Lomas de Zamora ofrecerá este fin de semana una amplia variedad de espectáculos para todos los gustos. Teatro, música en vivo, humor y propuestas familiares tendrán como grandes protagonistas a Diego Capusotto, Pedro Saborido, El Zar y Eruca Sativa, además de numerosos artistas locales que se presentarán en distintos escenarios del distrito.

La agenda comenzará en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado en Manuel Castro 262. El viernes a las 21 se presentará el grupo folklórico Los Díaz Pasan Volando, liderado por los hijos de Coco Díaz. El sábado habrá doble función: a las 14 actuará la orquesta Plato Volador y a las 21 será el turno del cantante Martín Alvarado junto al cuarteto de guitarras Gerardo Villar & Los Aguirre. El domingo cerrará la programación la banda 7 Pistones.

Uno de los eventos más esperados llegará al Teatro Coliseo, donde el sábado a las 21 se presentará “Tirria”, la comedia protagonizada por el humorista y actor Diego Capusotto, acompañado por Thelma Stefani y Rafael Spregelburd. A la misma hora, el reconocido trío de rock Eruca Sativa desembarcará en Dandelion Teatro Bar para ofrecer uno de los shows más destacados del fin de semana.

La programación también incluirá teatro independiente y humor. La compañía Los Sandrinis presentará “Historias que nos Habitan. Roberto Fontanarrosa y otros cuentos” durante el sábado y domingo en el Teatro de las Memorias. En el Teatro Urbano se podrá disfrutar de la propuesta de café concert “De Parejas”, mientras que en Conurbania Parque, Pablo Mikozzi y Belu Milone llevarán adelante “Noche de rubias”, un espectáculo de humor ácido.

Por su parte, Temperley también será escenario de importantes presentaciones. El sábado a las 20, Pedro Saborido junto a The Walking Conurban protagonizarán “Un viaje por el universo conurbano” en Cultura del Sur. A pocas cuadras, en Auditorio Sur, la banda El Zar presentará su disco “Paradiso”. Además, la Antigua Fábrica Bar recibirá a Mr. Bill y Banda de Garage, mientras que Las Nobles Bestias pondrá en escena la obra “El sol se muere”.

La oferta cultural se completa con actividades para toda la familia. El Refugio de Banfield presentará el sábado a las 17 la obra infantil “Había una vez… Un cuento para no olvidar”, mientras que en Villa Turdera sonará la música latinoamericana de La Banda del Momento. De esta manera, Lomas de Zamora y sus localidades volverán a convertirse en un polo cultural de referencia para el sur del conurbano bonaerense durante todo el fin de semana.