Buscan señalizar esquinas de Lanús en memoria de víctimas de femicidio

Se trata de una de las propuestas del Municipio, en el marco de los 11 años del Ni Una Menos.

Se trata de una de las propuestas del Municipio, en el marco de los 11 años del Ni Una Menos.

El Municipio de Lanús anunció distintas propuestas en el marco del aniversario del “Ni Una Menos”, con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión y acción colectiva para continuar con la construcción de una comunidad más justa, consciente y comprometida.

La primera actividad se concretó este miércoles por la mañana con la realización de un mural colaborativo, radio abierta y pañuelazo en el Palacio Municipal, actividad que continuó con la masiva movilización a la Plaza de de los dos Congresos.

Este viernes, en tanto, se presentarán distintas iniciativas en el Concejo Deliberante como la señalización de esquinas en memoria de las víctimas de femicidios de Lanús.

El sábado se realizará en Lanusita un jornada de prevención de violencia en la nocturnidad y el martes próximo será en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo 131.

Las propuestas continúan el 12 de junio en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal con una actividad titulada “Desafíos actuales para el Sistema de Justicia en materia de prevención de violencias por motivos de género”.

Asimismo, el 16 de junio, a las 10, se hará el Taller de Prevención y Sensibilización sobre Violencias de Género destinado a madres en la Fundación PUPI, en Monseñor J. Hladnik 3862, en Remedios de Escalada.

Además, el sábado 20 de junio, a las 18, se organizará la jornada comunitaria de sensibilización y prevención de las violencias por motivos de género “Ni Una Menos” en la Plaza Adela Maciel, en Humahuaca y Manuel Castro en Lanús Oeste.

El lunes 22 de junio a las 13 habrá un Taller de Prevención de las Violencias por Motivos de Género en la sede NIDO Monte Chingolo, en Pitágoras 4500, destinado a jóvenes que participan del Programa Envión y a usuarias de ese mismo espacio.

Además, el miércoles siguiente se realizará un mural participativo en la Unidad Sanitaria Ramón Carrillo, en Marco Avellaneda 4860 en Lanús Oeste; y el sábado 27 de junio, desde las 16, se concretará una jornada comunitaria de sensibilización y prevención de las violencias por motivos de género “Ni Una Menos” en la Plaza San Martín, en Santiago Plaul 1900.