El pronóstico para este viernes y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este viernes se presenta con cielo mayormente nublado, con neblinas matutinas, mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 19 grados.

El sábado, la mínima anunciada es de 14 y la máxima llegará a los 18 grados en la zona sur del conurbano. Se anuncias lluvias aisladas para la tarde y la noche.

En tanto, el domingo llega el tan esperado descenso de la temperatura, ya que la mínima será de 11 grados y la máxima no superará los 15. Lluvias aisladas en la primera parte y tormentas en la segunda.