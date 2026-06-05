La AFA despidió al Indio Solari y Temperley recordó el legado ricotero que marcó su historia

Mientras el fútbol argentino y millones de seguidores despiden a Carlos Alberto Solari, tanto la AFA como Temperley coincidieron en una misma certeza: sus canciones seguirán sonando cada fin de semana en las tribunas.

Mientras el fútbol argentino y millones de seguidores despiden a Carlos Alberto Solari, tanto la AFA como Temperley coincidieron en una misma certeza: sus canciones seguirán sonando cada fin de semana en las tribunas.

La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en todo el país y también en el mundo del fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo comunicado para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que Temperley recordó el fuerte vínculo que une a la cultura ricotera con la identidad del club y uno de los momentos más importantes de su historia deportiva.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la AFA definió a Solari como “una voz que se volvió bandera popular” y remarcó que su obra trascendió el ámbito musical para convertirse en parte de la identidad de las tribunas argentinas. “Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas”, expresó la entidad madre del fútbol argentino.

En el mismo texto, la AFA destacó que pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. “Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores”, señaló el comunicado, que además resaltó que ese vínculo surgió de manera natural a partir de una identificación popular construida durante décadas. “Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas”, agregó.

La emotiva despedida de Temperley al Indio

La despedida tuvo un fuerte eco en Temperley, donde la figura del Indio ocupa un lugar especial dentro de la cultura popular que atraviesa al club. Desde las redes sociales, la institución recordó al músico con un emotivo mensaje y destacó el lazo invisible pero inquebrantable entre la mística ricotera y el sentimiento gasolero. La noticia golpeó especialmente en el estadio Alfredo Beranger, donde las canciones de Los Redondos forman parte habitual de la banda sonora de las tribunas.

Horas después, el club revivió uno de los recuerdos más emblemáticos de su historia reciente: el ascenso a Primera División de 2014. Aquel plantel conducido por Ricardo Rezza adoptó “Ji ji ji” como una especie de himno de guerra antes de cada partido y durante los festejos de una campaña inolvidable. Exjugadores de ese equipo recordaron cómo el clásico tema retumbaba en el vestuario como símbolo de unión y motivación para un grupo que logró devolver al Gasolero a la máxima categoría después de 27 años.

🩵 En algunos de los momentos más importantes de nuestra historia, el “Indio” estuvo con nosotros.



Su música nos acompañó durante todo el 2014 e inspiró una mística única en aquel plantel que hizo historia.



Siempre en nuestros corazones, Carlos Alberto Solari. pic.twitter.com/3OZvuhSrX0 — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 5, 2026

Mientras el fútbol argentino y millones de seguidores despiden a Carlos Alberto Solari, tanto la AFA como Temperley coincidieron en una misma certeza: sus canciones seguirán sonando cada fin de semana en las tribunas. Porque más allá de los escenarios, el legado del Indio encontró en el fútbol otro lugar de pertenencia, convirtiéndose para siempre en parte de la memoria colectiva de los hinchas argentinos.