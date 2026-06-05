Maltrato animal en Lanús: Mató a un perro y fue detenido con dos armas

Un hombre de 64 años fue detenido en Lanús, señalado por matar a un perro del barrio.

Un hombre de 64 años fue detenido en Lanús, señalado por matar a un perro del barrio.

Un hombre fue apresado en las últimas horas, en el marco de una investigación por maltrato animal en Lanús. Tenía dos armas de fuego en su casa.

La detención fue por “tenencia ilegal de arma de guerra”. El procedimiento se concretó ayer en una vivienda de la calle Gaebeler al 1000.

El reporte policial indica que “habría matado a un perro de un disparo”, cuya tenencia era de una mujer de 28 años.

El sospecho tiene 64 años y tenía en su poder un revólver calibre 38S con dos municiones intactas y cuatro vainas percutadas en el tambor, como así también una escopeta calibre 12.70 sin marca visible, de dos caños yuxtapuestos, con la cantidad de dos cartuchos de postas de guerra.