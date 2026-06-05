Murió “El Indio” Solari

Carlos Alberto “El Indio” Solari, leyenda absoluta del rock nacional, falleció. La triste noticia, que enluta a la música y la cultura argentina, se dio a conocer en las últimas horas. Tenía 77 años y luchaba contra el Parkinson desde hace muchos años.

En julio de 2023 había publicado nuevo material, pero ya en febrero de ese año confirmaba que no volvería a los escenarios. “Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el mister no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, había contado.

El Indio falleció a los 77 años su casa de Parque Leloir y una sociedad entera lo despide escuchando su música, tanto de su último proyecto como de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se disolvió en 2001 pero dejó un legado que se ha convertido en la banda de sonido de generaciones enteras.

Fiel a su compromiso social, siempre fue muy contundente en sus expresiones de los últimos tiempos, en los que se lo vio muy poco de forma pública, destacándose su apoyo a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre tantas otras luchas.

Entre sus acercamientos más recientes al público, el artista recibió un homenaje por parte de la Universidad de Buenos Aires que le otorgó el doctorado Honoris Causa, con un acto en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. En agosto del año pasado, visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de Constitución.

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