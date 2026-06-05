Se larga el Primer Mundial de Yerba Mate

Comienza hoy y finaliza el domingo, en Buenos Aires. Más de 300 muestras de yerba mate de siete países serán analizados.

Comienza hoy y finaliza el domingo, en Buenos Aires. Más de 300 muestras de yerba mate de siete países serán analizados.

Desde este viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio se realizará en Buenos Aires el primer Mundial de la Yerba Mate, un certamen que busca reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de una de las infusiones más representativas de Sudamérica.

La sede será el Museo del Mate, ubicado sobre Avenida de Mayo, donde más de 300 muestras provenientes de siete países serán analizadas por un jurado internacional integrado por especialistas, sommeliers, investigadores, chefs y catadores.

Durante las tres jornadas, los productos serán sometidos a un sistema de cata a ciegas, una metodología que impide que los evaluadores conozcan la identidad de las marcas participantes para garantizar la transparencia de los resultados. La entrada tiene un costo que va de los $10.000 a los $45.000.

Además de la competencia, el Mundial contará con talleres, conferencias, catas guiadas, presentaciones de libros y espacios de intercambio cultural que buscarán acercar al público a la historia, la producción y las distintas formas de consumo de la yerba mate.