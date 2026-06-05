Transporte escolar para alumnos con discapacidad en Lomas de Zamora: Restablecen el servicio para 545 estudiantes

Tras un acuerdo entre el Consejo Escolar, el Municipio, la Provincia y las empresas transportistas, quedó garantizada la continuidad del transporte escolar para alumnos con discapacidad en Lomas de Zamora. El servicio ya funciona con normalidad y alcanza a 545 estudiantes de escuelas especiales del distrito.

Tras un acuerdo entre el Consejo Escolar, el Municipio, la Provincia y las empresas transportistas, quedó garantizada la continuidad del transporte escolar para alumnos con discapacidad en Lomas de Zamora. El servicio ya funciona con normalidad y alcanza a 545 estudiantes de escuelas especiales del distrito.

La continuidad del transporte escolar para alumnos con discapacidad en Lomas de Zamora quedó asegurada luego de que las autoridades educativas alcanzaran un acuerdo con las empresas encargadas de los traslados. La medida llevó tranquilidad a las familias de los estudiantes que asisten a establecimientos de Educación Especial y que durante los últimos días manifestaban preocupación por una posible interrupción del servicio.

El conflicto había generado incertidumbre entre los padres y madres de alumnos que concurren a las escuelas especiales N° 501, 503, 504 y 508. Frente a esa situación, las familias realizaron gestiones y presentaciones ante organismos educativos y autoridades locales para exigir una solución que garantizara el acceso de los estudiantes a sus instituciones.

Tras las negociaciones desarrolladas en las últimas horas, el Consejo Escolar de Lomas de Zamora confirmó que se alcanzó un entendimiento con las empresas transportistas y que el servicio fue restablecido. De esta manera, los traslados volvieron a operar con normalidad para los 545 chicos y chicas que asisten diariamente a escuelas y centros especializados de distintos barrios del distrito.

Desde las familias destacaron la importancia del transporte escolar como una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación y la inclusión de los alumnos con discapacidad. Con el acuerdo sellado entre las partes, quedó garantizada la continuidad de los traslados y la asistencia regular de los estudiantes a sus actividades educativas.