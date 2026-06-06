Cayó una banda dedicada a la venta de drogas en Lanús

Detuvieron a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de drogas en Lanús.

Detuvieron a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de drogas en Lanús.

La Policía de la provincia de Buenos Aires desarticuló una banda dedicada a la venta de drogas en Lanús. Cuatro detenidos. Secuestraron pasta base, elementos de corte y balanzas en el marco de los allanamientos.

En rigor, efectivos de la comisaría décima de Lanús (de Villa Barceló) efectivizaron tres allanamientos y lograron detener a cuatro personas, dos mujeres (de 20 y 54 años) y dos varones (de 39 y 55 años) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, procedieron al secuestro de más de 200 dosis de paco (pasta base), $10.000 pesos argentinos, recortes de nylon color negro, una balanza de precisión y cuatro teléfonos celulares.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo de Martín Rodríguez, y el Juzgado de Garantías Nº 3.