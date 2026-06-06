El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana gris e inestable en la zona sur del Conurbano. Hay una advertencia por presencia de niebla para las primeras horas de este sábado.
“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el organismo.
Esta situación se registra durante las primeras horas, pero luego se registarían lloviznas y el cielo se mantendrá nublado hasta el fin de la jornada, en la cual la temperatura irá de los 12 a los 18 grados.
Asimismo, el domingo se esperan lloviznas para la madruga y la mañana, pero durante la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 15.
En tanto, el lunes sigue la inestabilidad. Se esperan lluvias y el cielo se mostrará mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima anunciada es de 12 y se repite la máxima de 15.