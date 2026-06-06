Advertencia del Servicio Meteorológico por presencia de niebla en la zona sur del Conurbano.

Advertencia del Servicio Meteorológico por presencia de niebla en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana gris e inestable en la zona sur del Conurbano. Hay una advertencia por presencia de niebla para las primeras horas de este sábado.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el organismo.

Esta situación se registra durante las primeras horas, pero luego se registarían lloviznas y el cielo se mantendrá nublado hasta el fin de la jornada, en la cual la temperatura irá de los 12 a los 18 grados.

Asimismo, el domingo se esperan lloviznas para la madruga y la mañana, pero durante la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas. La mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 15.

En tanto, el lunes sigue la inestabilidad. Se esperan lluvias y el cielo se mostrará mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima anunciada es de 12 y se repite la máxima de 15.