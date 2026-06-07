Inflación de Mayo: Consultoras estiman que habrá un 2,3 de inflación

El INDEC difundirá esta semana el dato de inflación de mayo y las consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor. Las estimaciones oscilan entre el 2,1% y el 2,4%, por debajo del 2,6% registrado en abril.

El INDEC difundirá esta semana el dato de inflación de mayo y las consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor. Las estimaciones oscilan entre el 2,1% y el 2,4%, por debajo del 2,6% registrado en abril.

La inflación de mayo habría mostrado una nueva baja mensual, consolidando la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses. Según las proyecciones de consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se habría ubicado en torno al 2,3%, mientras que la inflación acumulada para todo 2026 se proyecta en 30,5%.

Entre las estimaciones privadas, la consultora Equilibra calculó una inflación mensual del 2,3%, impulsada principalmente por los aumentos en equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). Su economista senior, Gonzalo Carrera, destacó que la desaceleración estuvo favorecida por una mayor estabilidad en los precios de la carne, los combustibles y la indumentaria, aunque advirtió que la inflación subyacente se mantuvo en niveles elevados.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó un IPC de mayo del 2,4%, explicando que durante el mes impactaron las subas en tarifas de servicios públicos y rubros con ajustes indexados, como salud y educación. En tanto, la Fundación Libertad y Progreso proyectó una inflación del 2,1%, señalando que la estabilidad cambiaria y el equilibrio fiscal continuaron funcionando como anclas para contener los aumentos de precios.

A pesar de la desaceleración general, los alimentos volvieron a mostrar una dinámica relevante. Libertad y Progreso calculó que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3,3% en mayo, siendo el de mayor incidencia sobre el índice general. En la misma línea, la consultora C&T registró una inflación del 2,2% para el Gran Buenos Aires, el menor nivel desde octubre del año pasado, aunque también remarcó que los mayores incrementos se observaron en salud y alimentos. Ahora, todas las miradas están puestas en el dato oficial que difundirá el INDEC durante esta semana.