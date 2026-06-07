Temperley ganó en San Martín, se metió en Reducido y sueña con afianzarse

El Gasolero venció 1-0 a Chacarita con un gol de Pedro Souto, logró su segundo triunfo consecutivo y volvió a sumar de a tres fuera de casa. Aunque fue superior durante gran parte del encuentro, terminó sufriendo más de la cuenta sobre el final.

El Gasolero venció 1-0 a Chacarita con un gol de Pedro Souto, logró su segundo triunfo consecutivo y volvió a sumar de a tres fuera de casa. Aunque fue superior durante gran parte del encuentro, terminó sufriendo más de la cuenta sobre el final.

Temperley consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1-0 a Chacarita en San Martín por una nueva fecha de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo dirigido por Nicolás Domingo ingresó a la zona de Reducido y consolidó su recuperación tras el triunfo en el clásico. El único gol de la tarde lo marcó Pedro Souto, quien apareció como una de las figuras inesperadas del encuentro.

El Gasolero encontró la ventaja a los 20 minutos del primer tiempo. Facundo Krüger peinó una pelota larga y habilitó la corrida de Souto, que le ganó la posición a Francisco Facello y definió de zurda ante la salida de César “Beto” Bologna para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

A partir de la ventaja, Temperley manejó los tiempos del partido y dispuso de varias situaciones para ampliar la diferencia. Los espacios que dejó Chacarita le permitieron generar contragolpes peligrosos, aunque volvió a mostrar dificultades para resolver en los metros finales y sentenciar una historia que parecía controlada.

Esa falta de eficacia mantuvo con vida al Funebrero, que reaccionó en los últimos minutos y estuvo cerca de alcanzar el empate. Ezequiel Mastrolía respondió con una atajada clave y luego el local estrelló una pelota en el ángulo, generando incertidumbre hasta el pitazo final. Sin embargo, Temperley resistió y celebró tres puntos fundamentales.

El triunfo le permite al Celeste ubicarse en puestos de Reducido y afrontar con optimismo una seguidilla de tres partidos consecutivos en el estadio Alfredo Beranger. En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, el equipo de Turdera dio un paso importante para seguir alimentando su ilusión de pelear por el ascenso.