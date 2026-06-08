Alerta amarillo por lluvia en la zona sur del Conurbano

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm", indica el Servicio Meteorológico.

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm", indica el Servicio Meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvia para la zona sur del Conurbano. Rige para la mañana de este lunes.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el organismo.

¿Qué se espera para hoy? El SMN informa sobre lluvias fuertes durante la mañana, aisladas por la tarde y lloviznas por la noche. La temperatura se moverá entre los 12 y los 15 grados.

Asimismo, la mínima desciende notablemente el martes, cuando será de apenas 7 grados, mientras que la máxima se repite: 15. El cielo se mostrará algo a mayormente nublado.

El miércoles, en tanto, la mínima se ubica en 9 y la máxima insiste en los 15. Cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano.

Ahora bien, el jueves sería una jornada nublada, con una temperatura que irá de los 8 a los 16 grados y el viernes se presenta con similares condiciones.