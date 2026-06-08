Prisión preventiva para un acusado de liderar una banda que robaba camionetas

La organización llevaba los vehículos sustraídos en la Ciudad a distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires, donde los dejaban “enfriando”, tras lo cual eran llevados a la vivienda del mecánico, en Ezeiza.

La organización llevaba los vehículos sustraídos en la Ciudad a distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires, donde los dejaban “enfriando”, tras lo cual eran llevados a la vivienda del mecánico, en Ezeiza.

Así lo dispuso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, que también decretó el procesamiento de un supuesto integrante de la organización.

El juez Alfredo Godoy —a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18— procesó con prisión preventiva al presunto líder de una asociación ilícita que se habría dedicado a la sustracción de, por lo menos, 20 camionetas 4×4 Toyota Hilux y SW4, en distintos barrios porteños, entre enero de 2025 y mayo de 2026. Además, el magistrado embargó los bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos.

La decisión alcanza también a uno de los supuestos integrantes de la banda y se dio en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, que encabeza el fiscal José María Campagnoli.

La pesquisa continua en trámite respecto a la responsabilidad de, al menos, otras diez personas que integrarían la organización.

Cabe destacar que, de ellos, dos hombres y una mujer fueron detenidos el 24 de abril pasado, durante un control vehicular ubicado en la avenida García del Río al 3300, en el barrio de Saavedra. Las tres personas se desplazaban en un Ford Escort rojo —utilizado como vehículo de apoyo durante las sustracciones de las camionetas— y tenían en su poder dos unidades de control del motor (Engine Control Unit, por sus siglas en inglés).

Los hechos

La investigación se inició el 7 de mayo de 2025, cuando una mujer denunció ante la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que le habían sustraído cuatro días antes su camioneta Toyota Hilux mientras estaba estacionado en la calle Cuba al 3400, en el barrio porteño de Núñez.

El vehículo contaba con un dispositivo de posicionamiento satelital, que lo ubicó en un domicilio de la localidad bonaerense de Ezeiza, donde residía un mecánico que, luego, sería imputado como líder de la organización.

De esa forma, personal de la empresa de rastreo, de la División Sustracción Automotores de la Policía de la Ciudad y de la Seccional Ezeiza 2ª de la Policía Bonaerense fueron al lugar. Habilitados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 descentralizada Ezeiza, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, allanaron el domicilio.

En ese procedimiento, detuvieron al sospechoso, que fue excarcelado el 19 de septiembre de 2025.

También secuestraron la camioneta robada —a la que le habían forzado el tambor de arranque— y otras dos de igual marca y modelo, denunciadas por sus dueños como sustraídas el 4 de mayo de 2025. La primera fue robada de la intersección de las calles Manuel Ugarte y 11 de Septiembre, en el barrio de Núñez, y la segunda en la calle Montañeses al 2000, en el barrio de Belgrano.

Además, la policía secuestró un automóvil Fiat Argo blanco –que registraba una actuación, del 22 de febrero de 2025, por hurto de chapa patente ante la comisaría 11A–; cinco matafuegos que tenían impresos los dominios de otras camionetas, dos chapas patentes triplicadas, dos escáneres para el copiado y programación de llaves, dos computadoras y cuatro inhibidores de señal, entre otros elementos.

La investigación por el robo de las tres camionetas recayó en la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, donde el auxiliar fiscal Facundo Vidal solicitó diversos informes y encomendó tareas de investigación a diversas divisiones de la Policía de la Ciudad.

Así, personal de la División “Extracción y Análisis de Imágenes” del Departamento de Monitoreo de dicha fuerza reconstruyó las secuencias de las sustracciones y señaló la intervención del Fiat Argo blanco y un Ford Escort rojo –al que le tapaban la patente– que actuaban como vehículos de apoyo.

Según la pesquisa, con esos dos automóviles, el mecánico y uno de los integrantes –a quienes se detuvo el 18 de mayo pasado en el marco de 16 allanamientos simultáneos realizados en domicilios de la Provincia de Buenos Aires y uno en Jujuy– “ingresaban al ámbito capitalino y una vez elegida la camioneta a sustraer, accedían a ella”.

Para ello, utilizaban dispositivos electrónicos para ingresar y encenderlas o, en caso de que ello no funcionara, le removían el plástico inferior del volante, forzaban el tambor de arranque de la unidad y reemplazaban sus centrales de control, por ECUs temporales, para poder movilizar el vehículo, sin necesidad de las llaves originales.

La organización llevaba los vehículos sustraídos en la Ciudad a distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires, donde los dejaban “enfriando” —por si tuvieran dispositivos de rastreo—, tras lo cual eran llevados a la vivienda del mecánico, en Ezeiza, “donde permanecían, probablemente, hasta su comercialización en el mercado ilegal, previa gestión presumiblemente de la documentación necesaria para ello”.

Tras el avance de la pesquisa, se determinó que los dos imputados, junto a otras personas, intervinieron en la sustracción de, al menos, 20 camionetas Toyota, modelos Hilux y SW4, una de las cuales se halló en la ciudad entrerriana de Concordia y otra en la Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se señaló que el mecánico habría sustraído una de las camionetas en la madrugada del 25 de febrero de 2025, en la calle Albariño al 700, en Liniers, mientras que el otro hombre se habría apoderado de otra camioneta, el 25 de mayo de ese año, en la Avenida Riestra al 6100, en Villa Lugano.

Ambos imputados actuaron juntos para apoderarse de otras dieciocho camionetas en los barrios de Versalles, Flores, Belgrano, Villa Real, Liniers, Núñez, Caballito, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Villa Santa Rita entre el 8 de marzo de 2025 y el 6 de marzo de 2026.

Tras el análisis de las pruebas recabadas, el juez Godoy procesó con prisión preventiva a los dos hombres, a quienes consideró jefe y miembro de la asociación ilícita.

También los señaló como coautores de los delitos de hurto agravado por haber sido de vehículos dejados en la vía pública, reiterado en 17 hechos consumados y robo agravado por haber sido de vehículos dejados en la vía pública, reiterado en 3 hechos consumados. Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos cada uno.

En su resolución, el magistrado concluyó que estaba frente a una asociación ilícita, debido a que se verificó no solo la sustracción de más de veinte camionetas sino “la sistematicidad de eventos, coordinados para la comisión de ilícitos de idénticas características entre sí, con la diversa colaboración de una veintena de personas en distintos roles, no sólo de apoyo, elaboración y adquisición de material y herramientas destinadas a ingresar a las camionetas, como así también, la posterior comercialización de las unidades, previo dejarlas ‘enfriar’ en distintos lugares/depósitos contratados a tales fines, para finalmente incluso alguna de ellas llevarlas hasta países limítrofes”.

La banda conformada por, lo menos, por ambos procesados “tenía por finalidad la sustracción, en forma indeterminada de camionetas Toyota, con el acuerdo previo de voluntades, realizado con un mismo modus operandi y fungibilidad de miembros”. “El grupo se encontraba organizado como una verdadera empresa criminal”, destacó el magistrado.

En el fallo, les impuso prisión preventiva a los dos ante “la severidad de la escala penal prevista para los delitos que se configuran a partir de las conductas que se le atribuyen” y debido a que ambos cuentan con antecedentes penales.

En ese sentido, el mecánico fue condenado, en el marco de un juicio abreviado, a 2 años de prisión en suspenso, por hechos de encubrimiento reiterado, la cual fue homologada por el Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza.

El segundo involucrado, por su parte, tiene una suspensión del proceso a prueba vigente, ante el Tribunal Oral Criminal N°10 de Lomas de Zamora, por el delito de robo agravado de vehículo en la vía pública en concurso real con encubrimiento.