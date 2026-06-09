Activaron el Alerta Sofía por la joven desaparecida en Córdoba

Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, falta de su hogar desde la tarde de ayer.

Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, falta de su hogar desde la tarde de ayer.

Tras el femicidio de Agostina Vega, la provincia de Córdoba vuelve a sumirse en la preocupación extrema por la desaparición de una nena de 15 años que falta de su hogar desde ayer. Este martes fue activada el Alerta Sofía.

Se trata de Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, que falta de su hogar desde la tarde de ayer. Fue vista por última vez el lunes 8 de junio de 2026 en la ciudad cordobesa de Colonia Caroya.

La menor, de 1.59 metros, tez blanca, ojos marrones y pelo oscuro largo/lacio hacia la cintura. Al momento de su desaparición, vestía campera azul marino, pantalón de jean, zapatillas blanca y, además, llevaba consigo una mochila de color negra.

“Aquellos que cuenten con información y/o cualquier detalle referente a su paradero, podrán comunicarse con la Línea 134 que funciona de manera gratuita y durante las 24 horas del día”, convocan las autoridades.