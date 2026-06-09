Advertencia por niebla en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico advierte sobre una reducción significativa de la visibilidad por la presencia de bancos de niebla.

El Servicio Meteorológico advierte sobre una reducción significativa de la visibilidad por la presencia de bancos de niebla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla para la zona sur del Conurbano, entre otras, que rige para la mañana de este martes.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el organismo.

Además de la niebla matutina, el SMN anuncia que la temperatura se moverá entre los 5 y los 14 grados, mientras que el cielo se verá mayormente nublado.

Asimismo, el miércoles la mínima se ubicaría en los 10 grados, pero la máxima no superará los 15, en el marco de otra jornada con cielo mayormente nublado. Niebla por la mañana.

El jueves, por otro lado, la temperatura se movería entre los 8 y los 16 grados, pero el cielo se podrá ver algo nublado.

Finalmente, el reporte indica que el viernes será una jornada que comienza con cielo parcialmente nublado pero las nubes ganan terreno. Mínima de 6 y máxima de 16 grados.