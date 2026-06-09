Música en el Balcón llega al Teatro Municipal de Lomas con un show gratuito

El reconocido ciclo de jazz nacido en Temperley se presentará el próximo jueves 18 de junio en el Teatro del Municipio. Las entradas son gratuitas y ya pueden reservarse de manera online.

El reconocido ciclo de jazz nacido en Temperley se presentará el próximo jueves 18 de junio en el Teatro del Municipio. Las entradas son gratuitas y ya pueden reservarse de manera online.

El ciclo Música en el Balcón, que se convirtió en uno de los fenómenos culturales más destacados del sur del Conurbano bonaerense, llegará el próximo jueves 18 de junio al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora para ofrecer un concierto gratuito de jazz. La presentación será a las 21 en la sala ubicada en Manuel Castro 262 y las entradas ya pueden reservarse a través del sitio oficial del Municipio.

La propuesta, que nació en un balcón de Temperley y logró convocar a cientos de vecinos en cada edición, desembarcará en el principal escenario cultural lomense con una función que promete mantener el espíritu comunitario que la caracteriza. Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción y recibirán por correo electrónico un código QR para ingresar al teatro el día de la función.

Música en el Balcón surgió en 2024 a partir de una iniciativa de músicos locales que decidieron transformar el balcón de una vivienda en un escenario abierto al barrio. Lo que comenzó como un encuentro entre amigos y vecinos fue creciendo hasta reunir a cientos de personas en cada presentación, convirtiéndose en una referencia cultural de Temperley y de toda la región.

El crecimiento de la propuesta trascendió las fronteras del distrito. Durante este año, el ciclo fue convocado para presentarse en la Usina del Arte, uno de los espacios culturales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando el reconocimiento de un proyecto autogestivo que apuesta por acercar la música a la comunidad.

Ahora, con su llegada al Teatro Municipal de Lomas de Zamora, Música en el Balcón suma un nuevo hito en su recorrido. La presentación gratuita permitirá que más vecinos puedan disfrutar de una experiencia que combina jazz, encuentro y participación comunitaria, valores que impulsaron el crecimiento de esta iniciativa desde sus comienzos.

¿Cómo reservar las entradas?