Nuevas luces en el Pablo Comelli de Remedios de Escalada

El recambio en el sistema de luces del Estadio Pablo Comelli demandó una inversión de 115 millones de pesos.

El recambio en el sistema de luces del Estadio Pablo Comelli demandó una inversión de 115 millones de pesos.

El club Talleres inauguró, en el marco de los festejos por los 120 años del club, el nuevo sistema lumínico del Estadio Pablo Comelli.

La institución informó que se concretó el reemplazo de 60 lámparas halógenas por luces LED de 1500W, además de poner en valor las torres y estructuras.

“Este sistema lumínico es un hito en el club porque hoy se establece que se pueden jugar partidos de Copa Argentina con esta iluminación, y la idea es poder traer esos partidos a la cancha de Talleres. El Municipio de Lanús nos dio un subsidio y una mano muy importante para que hoy esto se haya concretado”, resaltó el presidente de la entidad, Leonardo Salvadore.

“Una iluminación tres veces más potente que la anterior”, destacó el club, que calificó como “histórica” esta obra, que demandó una inversión de 115 millones de pesos.