Dos hermanos detenidos, acusados de dispararle y atacar con un machete a un vecino

La denuncia indica que el 15 de mayo, los hermanos atacaron a un vecino con un arma y un machete. Los disparos no alcanzaron a la víctima.

La denuncia indica que el 15 de mayo, los hermanos atacaron a un vecino con un arma y un machete. Los disparos no alcanzaron a la víctima.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hermanos, acusados de dispararle y atacar con un machete a un vecino en Avellaneda. “Lesiones leves y amenazas agravadas”, la carátula de la causa por este hecho ocurrido en mayo.

En el marco de los allanamientos, realizados en dos objetivos de Lucena y Oyuelas, detuvieron a “los hermanos Gómez”, de 34 y 36 años.

Todo sucedió el 15 de mayo pasado en Lafuente y Santos Discépolo, cuando la víctima fue sorprendida por los dos hermanos, uno de ellos le efectúa dos disparos sin herirlo y el otro hiere a la víctima en la cabeza con un machete, informaron las fuentes.

La causa, caratulada como “lesiones leves y amenazas agravadas” está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 e interviene también el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.