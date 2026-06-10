Extorsionaban a partir de perfiles falsos en un sitio de citas

La banda operaba desde distintas cárceles bonaerenses y movía sumas millonarias. Amenazaban a las víctimas con difundir material íntimo.

La banda operaba desde distintas cárceles bonaerenses y movía sumas millonarias. Amenazaban a las víctimas con difundir material íntimo.

Una investigación judicial permitió desarticular una organización que operaba mediante perfiles falsos en un sitio de citas y extorsionaba a sus víctimas con amenazas de difundir material íntimo o atentar contra sus familias.

Según la causa, los delincuentes obtenían datos personales a través de bases compradas por Telegram y luego exigían dinero bajo la excusa de supuestas “multas” por infracciones en la plataforma. Las maniobras incluían transferencias a cuentas CVU, cuentas “mula” y pagos en efectivo.

La pesquisa determinó que la banda operaba desde distintas cárceles bonaerenses y llegó a mover entre 13 y 30 millones de pesos mediante estafas y extorsiones.

El operativo concluyó con 24 detenidos y siete aprehendidos, entre ellos un policía bonaerense y dos empleados del Servicio Penitenciario.